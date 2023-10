Monza, l’impegno dell’associazione Danile per nuove terapie contro la depressione

La lotta è senza tregua. Perché solo in Italia 7 milioni e mezzo di persone soffrono di questa patologia. La lotta alla depressione prosegue anche da Monza, dove ha appunto sede in via Carlo Alberto l’Associazione fondata nel 2019 nel ricordo di Antonio Danile, suicidatosi nel 2018, costretto alla resa definitiva da questo male oscuro che lo tormentava da 20 anni. Avvocato di successo, aveva 44 anni e abitava a Meda.

Monza, l’impegno dell’associazione Danile: evento allo Sporting clun in collaborazione con l’Associazione Amici del Campus Bio-Medico di Roma – ETS

Di depressione si è discusso giovedì sera a Monza allo Sporting Club, che ha ospitato una cena per raccogliere fondi e per dare visibilità all’attività dell’Associazione Antonio Danile. Il presidente di quest’ultima è il fratello maggiore Francesco. L’appuntamento è stato promosso dalla stessa Associazione e dall’Associazione Amici del Campus Bio-Medico di Roma – ETS. Qui, nel Policlinico Universitario, si stanno appunto sviluppando nuove terapie per la cura della depressione, come la stimolazione magnetica transcranica.

Monza, l’impegno dell’associazione Danile: presenti alla serata

Uno dei fondatori dell’Associazione è Alfonso Villa, commercialista monzese, che ha messo in contatto la famiglia Danile con i responsabili del Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma. All’appuntamento monzese hanno partecipato anche il dottor Giuliano Albergo, responsabile del servizio di psichiatria della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, e la dottoressa Giulia Somaini, psichiatra e psicoterapeuta dello studio Lombardini di Monza. Quest’anno Giulia Somaini ha preso parte come volontaria al Progetto Itaca, fondazione che si occupa di prevenire i disturbi della salute mentale. Il programma prevedeva anche incontri con gli studenti delle terze classi degli istituti superiori monzesi.

Monza, l’impegno dell’associazione Danile: in quattro anni raccolti 150mila euro

In quattro anni di attività l’Associazione Antonio Danile ha raccolto complessivamente 150mila euro (metà dei quali versati dalla stessa famiglia) utilizzati per sostenere la ricerca e per finanziare borse di studio.