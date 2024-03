Ha deciso di rinnovarsi, di ottimizzare gli spazi, di aggiungere nuovi dettagli e innovazioni tecnologiche per aumentare ulteriormente i propri standard di confort e di qualità e accontentare l’esigente clientela proveniente da ogni parte del mondo.

Dopo poco più di due mesi di chiusura l’Hotel de la Ville, l’albergo di lusso prediletto dai piloti di Formula 1, ha riaperto le sue porte lunedì 4 marzo.

La famiglia Nardi, alla guida dell’hotel dal 1958, è voluta intervenire sulla struttura sia nelle camere sia nella parte riservata alla ristorazione.

Monza: l’Hotel riapre dopo i lavori e riserva una sorpresa da Formula 1, richiami negli arredi

Al momento sono aperte 54 camere mentre i lavori sono ancora in corso nelle sedici camere singole che diventeranno- a partire dall’estate- otto camere matrimoniali di categoria Executive. Alcune hanno una vista mozzafiato sulla Villa reale, ma la curiosità riguarda gli interni.

Ancora top secret l’arredamento anche se trapela che il mogano si sposerà con il bianco del marmo e ci saranno molti richiami al mondo della Formula 1 che una volta all’anno transita davanti alla struttura per trovare casa all’autodromo e, appunto, spesso nelle sue stanze.

Monza: l’Hotel riapre dopo i lavori e riserva una sorpresa da Formula 1, gli interventi

Nuovi di zecca l’impianto di condizionamento e di illuminazione e i televisori sempre più “custom” e interconnessi con l’utente. Il tutto in linea con la concezione di lusso raffinato che da sempre contraddistingue l’albergo affiliato alla catena Small luxury hotels of the world. A contribuire ai progetti di ristrutturazione, forte della sua grande esperienza internazionale nel settore ospitalità, è stato Arcangelo Nardi al timone dell’albergo insieme al fratello Luigi e al nipote Francesco, general manager.

Monza: l’Hotel riapre dopo i lavori e riserva una sorpresa da Formula 1, bar e ristorante rinnovati

Sempre lunedì ha riaperto il Derby Bar con un’offerta di ristorazione informale, ma sempre di altissima qualità, curata dallo chef Fabio Silva.

Lo chef e i suoi collaboratori nel frattempo hanno preparato un nuovo menù per il Derby Grill che tornerà ad accogliere i clienti tra dieci giorni, lunedì 18 marzo. Anche la cucina è stata oggetto di un’imponente ristrutturazione per organizzare nel migliore dei modi il lavoro della brigata. È sparito il gas per lasciare spazio ai modelli a induzione.