Monza: l’Hensemberger forma esperti in cyber security

Una nuova specializzazione per rispondere alle esigenze delle imprese. L’istituto Hensemberger, per essere sempre al passo con i tempi e le richieste del mondo del lavoro, propone per il prossimo anno scolastico la nuova curvatura, per il settore informatico, dedicata ai sistemi di sicurezza informatica.

La cyber sicurezza è sempre più sotto i riflettori per questo la scuola vuole promuovere un percorso di studi che possa rispondere a questa necessità formando dei giovani con le adeguate competenze. «La curvatura è strettamente legata all’articolazione informatica- spiega Marco Ferrari, docente di informatica e capo dipartimento dell’indirizzo informatica e telecomunicazioni- ed è un’ulteriore specializzazione per i nostri ragazzi. È stata pensata e strutturata proprio perché c’è necessità di figure di questo genere».

Monza: l’Hensemberger forma gli anti hacker

Una sorta di “anti hacker” che sia in grado di garantire la sicurezza informatica di una realtà aziendale. Una proposta che la scuola ha lanciato poco prima della fine dell’anno e che, se avrà sufficienti iscrizioni a settembre vedrà la nascita della prima sezione dedicata. «Il tema della cybersicurezza è sempre più preponderante e, pensando al futuro lavorativo dei nostri alunni di informatica- continua il docente- questa figura che è molto ricercata è anche una specializzazione importante. Non dobbiamo dimenticare che la nostra scuola è in una posizione strategica, a nord di Milano dove c’è la più alta concentrazione di aziende e star up che si occupano proprio di informatica e relativa sicurezza. Per la nostra articolazione non ci saranno grandi stravolgimenti, modificheremo alcune programmazioni di determinate materie, come ad esempio in diritto, sarà introdotta la legge sul trattamento dei dati, oppure in matematica la crittografia e l’uso di Linux come programma. Tutto è in divenire e mirato soprattutto al triennio».

Monza: l’Hensemberger tra i primi in cyber security

Un percorso didattico innovativo, al passo con i tempi, e forse anche tra i primi in Italia dedicato ai giovanissimi che si affacceranno al mondo delle superiori il prossimo settembre. Una decisione che ha richiesto tempo, confronti con il mondo delle imprese, che già collaborano con la scuola ma anche con docenti che ben conoscono il settore e saranno fondamentali per l’organico. «Penso sia un corso interessante – conclude il docente – che ha avuto l’approvazione anche della dirigente, Petronilla Ieracitano, oltre che dei colleghi di dipartimento. Diciamo che rappresenta l’altra faccia della medaglia quando si parla di hacker, con questa curvatura si impara a “difendersi” da attacchi hacker. Per noi è una grande ed emozionante sfida».