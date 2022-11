Monza, lettera aperta al sindaco sulla M5: «Raccolga l’impegno dei suoi predecessori»

«Siamo molto preoccupati per i forti ritardi che riguardano il prolungamento della metropolitana M5 da Milano – Bignami e Monza Nord». Inizia così la lunga lettera che Isabella Tavazzi, portavoce di HQ Monza ha inviato al sindaco del capoluogo, Paolo Pilotto, a nome dell’associazione di cittadini. Una lettera che è un invito a intervenire presto perché l’opera diventi realtà.

Monza, lettera aperta di HQ al sindaco sulla M5: forti ritardi, cronoprogramma rinviato tre volte

«Il cronoprogramma è stato modificato e rinviato tre volte – aggiunge Tavazzi – I sopralluoghi tecnici e la progettazione esecutiva procedono molto a rilento».

Basti pensare che l’ultima scadenza fissata per Paur (Provvedimento autorizzatorio unico regionale), l’ultimo atto amministrativo prima dell’avvio della gara d’appalto, risale a gennaio 2022.

«Intanto Milano porta avanti con determinazione il suo programma per escludere progressivamente l’ingresso dei veicoli a carburante, con conseguenze pesanti per decine di migliaia di brianzoli», aggiunge HQ nella lettera. Tutto questo in un momento storico nel quale, proprio a causa dei rialzi dei prezzi di benzina e gasolio, probabilmente sarebbero tanti a preferire il trasporto pubblico (purché efficiente) a quello privato.

Monza, lettera aperta al sindaco sulla M5: i meriti di Scanagatti e Allevi

Anche il miliardo e 300 milioni già stanziati per l’opera potrebbero non essere più sufficienti a causa della costante crescita dei materiali. «Abbiamo sentito tornare in campo i fautori della sola tratta Bignami – Bettola, senza che il metrò arrivi sino al nord di Monza, dando una dorsale forte di trasporto pubblico anche alla nostra città – prosegue la lettera indirizzata a Pilotto – Sono di nuovo all’opera anche coloro che spingono per prolungare la M5 sino a Baggio, dall’altra parte rispetto a Monza».

Tavazzi ricorda all’attuale primo cittadino l’impegno profuso dai suoi predecessori per il raggiungimento dell’obiettivo. «Scanagatti ha avuto il merito di convincere Milano a prendere in considerazione il prolungamento sino a nord della nostra città. Allevi ha chiesto modifiche importanti al progetto preliminare, per quanto riguarda il deposito treni di Bettola, il parcheggio di Monza Nord e la fermata di corso Milano con il collegamento con la stazione ferroviaria. A lei – chiedono da HQ rivolgendosi direttamente a Pilotto – chiediamo di raccogliere l’eredità dell’impegno dei suoi predecessori. Pensiamo tocchi a lei prendere in mano la situazione e ottenere gara d’appalto e inizio lavori».

Monza, lettera aperta al sindaco sulla M5: richiesta di far partire i cantieri per Monza Nord in entrambe le tratte

La richiesta avanzata dall’associazione è quella (più volte ripetuta) di far partire cantieri contemporanei per entrambe le tratte (Bignami – Bettola e Bettola – Monza Nord). L’invito è di interloquire con il sindaco Beppe Sala e i progettisti di MM Spa, «per spingere i tempi e arrivare al dunque. Sarebbe sciocco che questo progetto andasse perso nel nulla».