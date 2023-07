Monza: lavori pubblici smart, il tracciamento stile Amazon dei cantieri in città

Tracciare l’avanzamento delle pratiche degli uffici tecnici come fossero un pacco ordinato online. L’idea è dell’assessore al Governo del territorio, Marco Lamperti, che ha già introdotto il nuovo sistema all’interno dell’assessorato di sua competenza.

Monza: il tracciamento stile Amazon, un sistema a uso interno al Comune in funzione entro la fine dell’anno

«Entro la fine dell’anno – ha spiegato – entrerà in funzione un sistema informatico interno al settore lavori pubblici. Questo nuovo metodo di lavoro metterà le pratiche in condivisione con tutti i dipendenti del settore. In questo modo si potrà accedere al singolo documento anche in assenza dei dipendenti qualora fossero malati o fuori servizio. Ho già contattato il responsabile informatico del Comune ed entro la fine dell’anno spero di poter utilizzare questo sistema all’interno del mio ufficio. Sono certo che sveltirà e renderà molto più pratico ed efficiente il lavoro. Sarà una rivoluzione per il Comune di Monza».

Monza: il tracciamento stile Amazon dei cantieri in città, l’idea potrebbe essere applicata per rendere più smart le segnalazioni

L’idea, per ora ancora in fase di aggiustamento e ad uso solo dell’ufficio lavori pubblici, potrebbe però essere esportata anche in altri ambiti e utilizzata anche per rendere più smart le segnalazioni dei cittadini.

Lo ha spiegato lo stesso Lamperti in occasione di uno degli incontri con le consulte che si è svolto al centro civico di via Bellini.

«Vedo che molti cittadini utilizzano i social per segnalare disservizi o anomalie. Io controllo spesso le pagine social della città e quando intercetto qualcuno di questi messaggi li riferisco personalmente agli uffici competenti, ma molte di queste segnalazioni mi sfuggono. Ho pensato quindi a un portale che permetta ai monzesi di verificare lo stato di avanzamento della loro segnalazione, esattamente come si fa quando si traccia il percorso di consegna di un pacco acquistato online».

Monza: il tracciamento stile Amazon dei cantieri in città, per seguire passo dopo passo l’avanzamento della propria segnalazione

Niente procedure complesse o la rincorsa al numero di telefono corretto per poter portare la propria segnalazione. Il futuro prossimo dell’Ente potrebbe essere decisamente più tecnologico, almeno per quanto riguarda la consegna delle segnalazioni da parte dei cittadini.

«Ovviamente l’idea è quella di proporre agli utenti un portale con un’interfaccia abbordabile e intuitivo – ha aggiunto Lamperti – Lo scopo è quello di non vanificare le indicazioni che riceviamo dai cittadini e soprattutto dimostrare che vengono tutte prese in considerazione. Potendo seguire passo dopo passo l’avanzamento della propria segnalazione, da quando viene inoltrata a quando viene presa in carico dagli uffici fino alla sua risoluzione, penso che i cittadini stessi saranno incentivati a fornire un aiuto all’amministrazione per la cura della città».

Il portale per le segnalazioni dei cittadini, così come l’ha tratteggiato l’assessore Lamperti (ma che non è ancora stato approvato) servirà per indicare piccoli interventi come marciapiedi ammalorati, buche nelle strade o riguardanti il decoro urbano.