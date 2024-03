Monza, lavori lungo il Villoresi sospesi dopo il taglio di alcuni alberi: “Necessarie verifiche”

Lavori sospesi e verifiche dopo il taglio di alcuni alberi ad alto fusto in via Col di Lana, a Monza, su un’area lungo il canale Villoresi interessata dalla realizzazione di un edificio residenziale, sul lato di via Medici, e, secondo quanto previsto da una convenzione siglata dal Comune con l’operatore privato, lo scorso mese di gennaio, di un giardino pubblico di oltre 2.100 metri quadrati. L’ha comunicato l’amministrazione comunale alla luce di un sopralluogo, venerdì 15 marzo nel pomeriggio, svolto dagli agenti della Polizia Amministrativa.

Monza, il sopralluogo della Polizia locale con il sindaco e la sospensione dei lavori

Venerdì, infatti, sempre secondo quanto comunicato dal Comune: “l’operatore ha anticipato lavorazioni che prevedevano anche il taglio di alcuni alberi ad alto fusto”, intervento che, dopo il sopralluogo della Polizia locale: “ha portato alla sospensione dei lavori, in attesa delle opportune verifiche da parte dei tecnici in merito al titolo abilitativo nel procedere a tali abbattimenti” specifica l’Ente pubblico.

Monza, il sopralluogo in via Col di Lana: “Alberi in parte malati in parte da verificare”

“In parte” si sarebbe infatti trattato di “alberi malati”, mentre altri, dice il Comune: “avrebbero dovuto essere oggetto di opportune verifiche”. Alla luce delle verifiche: “saranno valutate eventuali opere di compensazione ambientale che si rendessero necessarie in sede di rilascio del titolo abilitativo relativo al nuovo parco pubblico”.

Al sopralluogo erano presenti il Sindaco Paolo Pilotto, Il Vicesindaco Egidio Longoni e l’Assessore alle Opere Pubbliche Marco Lamperti, oltre ai tecnici comunali.