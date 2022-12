Monza: l’albero di Natale di rifiuti in via della Birona

Un albero di Natale di rifiuti è cresciuto tra il 25 dicembre e Santo Stefano in via della Birona a Monza. Scatole e sacchetti dentro e intorno a un cestino, che nel giro di poche ore hanno trovato la compagnia di altri sacchetti e una cassetta. Il tutto non differenziato e lasciato in una aiuola.

Monza rifiuti via della Birona Natale Monza rifiuti via della Birona Santo Stefano

Monza: segnalazione dal quartiere Cazzaniga, nei giorni scorsi si è conclusa la mappatura online di Plastic Free

La segnalazione arriva da un lettore del quartiere Cazzaniga e si aggiunge a tante altre di rifiuti lasciati qua e là. Gli stessi mappati nell’opera di segnalazioni online, organizzata da Plastic free con diverse realtà cittadine e che si è conclusa nei giorni scorsi con l’invio di una relazione in Comune.

Passerà l’azienda a ritirare e ripulire il tutto, magari dopo qualche sollecito. Ma resta una base di inciviltà che non aiuta a migliorare il livello di pulizia della città.