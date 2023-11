Monza: la Polizia di Stato sfila con i suoi bolidi a Sei Ruote di Speranza all’autodromo

La Polizia di Stato risponde presente con i bolidi alla 35esima edizione di “Sei ruote di speranza”, iniziativa organizzata dalla U.I.L.D.M. (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) che consiste in un’intera giornata dedicata ai ragazzi diversamente abili, i quali possono vivere l’indimenticabile emozione di salire a bordo di circa 400 auto d’epoca all’autodromo di Monza.

Come ogni anno, anche gli agenti hanno preso parte alla lodevole manifestazione, allestendo stand e mettendo a disposizione le auto storiche dell’Amministrazione.

Monza: la Polizia di Stato e quella scientifica

Questa volta i giovani ragazzi hanno potuto vedere da vicino le storiche automobili dell’Alfa Romeo, ovvero l’Alfetta, la 75, la 155 e la 156 GTA, che, con il loro colore azzurro, riempiva le strade delle città italiane in passato. Ma non solo, presso l’Autodromo di Monza sono arrivati anche la Lamborghini della Polizia di Stato e il Pullman Azzurro e, ancora, l’elicottero della Polizia di Stato. Immancabile, infine, lo stand della Polizia Scientifica i cui operatori, con divertenti iniziative, hanno dato l’opportunità ai ragazzi di mettere le mani in pasta, provando in prima persona alcuni degli strumenti quotidianamente utilizzati dalla specialità.

Automobili e poliziotti presenti hanno reso unica questa speciale giornata per i piccoli partecipanti, creando bellissimi ricordi insieme che porteranno sempre con sé.