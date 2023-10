Monza: la Polizia di Stato scende in pista con Cancro Primo Aiuto alla Santiago in Rosa Cycling

La Polizia di Stato sabato 14 ottobre ha partecipato alla Santiago in Rosa Cycling Marathon 2023, la

gara ciclistica benefica organizzata da Cancro Primo Aiuto. Nella gara ciclistica notturna sulla pista dell’Autodromo Nazionale Monza le 200 squadre partecipanti hanno corso per la solidarietà: il ricavato al Progetto Parrucche e alla donazione di 50 carrozzine per disabili alle ASST lombarde.

La Santiago in Rosa è un evento unico nel suo genere, che si svolge di notte e vede competere squadre

composte da tre atleti che si danno il cambio in pista.

Monza: la Polizia di Stato e Cancro Primo Aiuto per donare carrozzine e parrucche

La partenza sabato 14 ottobre è avvenuta alle ore 20:00 dalla linea a scacchi della F1 e il termine della gara è stato alle ore 22:30. La vincita e’ stata assegnata al team che al suono della campanella ha percorso la distanza più lunga sul circuito. In questa edizione hanno partecipato anche squadre delle forze dell’ordine e della sanità. Infatti hanno partecipato due team della Polizia di Stato, uno dei Carabinieri, uno dei Vigili del Fuoco, uno della Guardia di Finanza e alcuni composti da operatori di AST e ASST regionali, a testimoniare la collaborazione virtuosa tra Cancro Primo Aiuto e le persone di istituzioni e settore sanitario.

Monza: la Polizia di Stato e le forze dell’ordine al traguardo

La gara per le forze dell’ordine si e’ conclusa come segue: 23esima la Guardia di Finanza, 33esima Polizia di Stato1 e 37esima Polizia di Stato, 51esimi Arma dei Carabinieri e 66esimi Vigili del Fuoco. La Polizia di Stato ha partecipato anche con una squadra mista, avendo come componente con una donna, il Dirigente della Polizia Stradale di Bergamo, Mirella Pontiggia, che su 40 squadre partecipanti si e’ classificata 10ma. Le due Squadre della Polizia di Stato sono state composte da personale in servizio negli uffici della Polizia di Stato della Lombardia, appassionati di ciclismo: tra cui il Commissario Capo Ismaele Gatti e il Vice Ispettore Francesco Gamba della Questura di Bergamo, l’Ispettore Massimiliano Pascalidella Questura di Milano, l’Assistente Capo Coordinatore Alessandro Ferrara della Sottosezione della Polizia Stradale di Seriate e l’Assistente Capo Marco Gullottadella Sezione Polizia Postale di Bergamo.