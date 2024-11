Cambio di programma: il teatro della Fiera del vino non sarà l’U-Power Stadium, come annunciato, ma l’Hotel de la ville in viale Regina Margherita sempre nel weekend del 23 e 24 novembre. Presentata come “un vero e proprio tour enologico in giro per l’Italia con molte tappe nelle diverse città italiane”, vivrà l’ultima a Monza.

Monza: la Fiera del vino si sposta all’Hotel de la Ville, di cosa si tratta

A organizzarla è Arte del Vino, società milanese che “mira a sostenere e dare visibilità ai piccoli produttori italiani, valorizzando la qualità artigianale e le tradizioni tramandate nel tempo”. Un tour da nord a sud, isole comprese, vitigno per vitigno, etichetta per etichetta (oltre 300 quelle annunciate). Presente anche un “vermouth innovativo”, chiamato Baldoria e creato dalla distilleria Argalà, pensato per esaltare i cocktail.

Monza: la Fiera del vino si sposta all’Hotel de la Ville, quando e quanto

Il sabato sarà aperta dalle 14 alle 21, domenica dalle 12 alle 20, con biglietti a 20 euro (ma la prevendita online costa 12).