Ludovica se bimba, Leonardo se maschietto. Hanno un non so che di altisonante i nomi più gettonati dai neo genitori monzesi: nei dodici mesi dell’anno appena archiviato Ludovica è stato scelto per 13 neonate (sulle 398 totali registrate all’anagrafe) e Leonardo addirittura per 21 nuovi piccoli (sui 425 censiti dagli uffici di Monza), con un’incidenza pari al 5,7%. Matilde si è dimostrato essere il secondo nome più scelto (11 casi), mentre Beatrice (10) ha chiuso il podio femminile 2024. Guardando l’altra metà del cielo, sono stati Tommaso ed Edoardo i nomi preferiti per i maschi, ricorrenti rispettivamente in 16 e in 14 nascite. Piacciono anche Sofia, Arianna, Eleonora, Camilla e Aurora, e poi Mattia, Lorenzo, Nicolò, Riccardo e Matteo.

Monza, la classifica dei nomi del 2024: i record di Maria e Andrea

Le ricerche dell’ufficio statistica del Comune di Monza consentono di abbracciare tutta la popolazione: si scopre così che il nome più diffuso tra le monzesi (dati a dicembre 2024) resta ancora oggi Maria (sono 1.078 le Marie in città e il primato del nome resiste da anni) e Andrea invece è quello più frequente tra i monzesi – sono in 1.563 a chiamarsi così all’ombra del duomo e dell’arengario, e Andrea era il nome più diffuso tra gli uomini anche nel 2023. I residenti hanno buone probabilità di chiamarsi Francesca, Anna, Laura e Giulia, Alessandro, Marco, Giuseppe e Francesco.

Monza, la classifica dei nomi del 2024: i più scelti sono Ludovica e Leonardo

I cognomi più diffusi restano quelli della tradizione: Colombo (conta 722 ricorrenze), Villa (719) e Sala (589), poi Brambilla (427) e Galbiati (386). Chiude l’analisi uno sguardo ai nomi e cognomi più diffusi tra i residenti di origine straniera: Maria, Elena, Mariana (e Mariia) sul podio femminile, e Mohamed, Ion e Daniel quelli che si trovano invece sul podio maschile. Tra i cognomi: Hu al primo posto, seguito da Hakter e da Mohamed e, ancora, da Hossain e da Fernando.