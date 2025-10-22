È stato soccorso in gravi condizioni e trasferito in codice rosso all’ospedale San Gerardo un uomo di 71 anni investito a Monza, nel tardo pomeriggio di mercoledì 22 ottobre. È successo in via Borsa una manciata di minuti prima delle 19.30. È rimasto coinvolto nell’incidente con un’auto guidata da una donna, che si è fermata in attesa dei soccorsi.

Monza: investito in via Borsa, accertamenti della polizia locale

Sul posto un’ambulanza, l’automedica e la polizia locale che dovrà accertare la dinamica e ha gestito il traffico in un orario impegnativo.