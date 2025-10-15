Monza, cade dallo scooter all’altezza del cantiere stradale: accertamenti in corso

Un minorenne in sella a uno scooter ha perso il controllo all’altezza di un cantiere stradale, a Monza, in via Foscolo, ed è finito a terra. Nessuna ferita, per fortuna, ma il motociclo, un 125, ha riportato alcuni danni alla fiancata. Senza contare lo spavento.

Monza, cade dallo scooter in via Foscolo: rilievi della Polizia locale

L’incidente è avvenuto lo scorso giovedì, il 9 ottobre, attorno alle 22.40. Secondo quanto ricostruito dal Comando di via Marsala, che sul posto ha invitato una pattuglia per i rilievi, il motociclista, classe 2008, residente fuori città, mentre percorreva via Foscolo dal centro verso la periferia, giunto all’altezza del civico 102 è incappato in un punto caratterizzato da un lavoro stradale, “una fresatura nell’asfalto riempita con della ghiaia”, dicono dal Comando, e ha perso il controllo, finendo a terra, a causa della perdita di aderenza. Il cantiere, dicono i vigili, sarebbe stato segnalato da un cartello, ma ulteriori accertamenti sono in corso per verificare che fosse sufficiente.