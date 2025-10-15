Incidente tra tre mezzi a Vimercate, due feriti portati all’ospedale

Tre veicoli commerciali sono rimasti coinvolti nel primo pomeriggio di mercoledì 15 ottobre in un incidente stradale a Vimercate, in via Paolo Ravasi. Cinque le persone soccorse di età compresa tra i 33 e i 57 anni, due delle quali portate in codice giallo negli ospedali San Gerardo di Monza e di Vimercate.

Vimercate, cinque persone coinvolte nell’incidente di via Ravasi

Ignote al momento le cause del sinistro, i rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della locale Compagnia dell’Arma. Sul posto, oltre al personale paramedico inviato dalla Agenzia emergenza urgenza si sono portate anche squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza con due mezzi. Hanno provveduto al soccorso dei feriti e al ripristino delle condizioni di sicurezza dei veicoli coinvolti.