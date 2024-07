Nell’arco di sei settimane sarà effettuato un intervento di taglio dell’erba e diserbo in tutte le strade di Monza. Sono i tempi annunciati dall’amministrazione che ha avviato una campagna straordinaria – oltre alle attività previste dall’appalto di igiene urbana – concentrata sul taglio dell’erba per il controllo della vegetazione spostanea.

Monza: interventi straordinari per il taglio del verde sulle strade, le forze impegnate

Nel comune di Monza sono due le imprese impegnate nella cura del verde: la Sangalli, che si occupa anche dei rifiuti, per il diserbo di marciapiedi o cordoli in virtù di un contratto del 2021 e la CS&L che interviene sulle aree verdi e nei giardini per la gestione e manutenzione del verde pubblico.

Monza taglio erba strade Monza taglio erba strade

Dalla fine di giugno l’appaltatore del Servizio di Gestione e Manutenzione del Verde Pubblico sta impiegando quotidianamente per lo sfalcio dell’erba oltre 30 operatori: otto squadre sono “in contemporanea sul territorio – nota il Comune – suddiviso in quattro parti uguali. Indicativamente siamo all’inizio del quinto giro di taglio dell’erba, soggetta per via delle condizioni climatiche ad una veloce ricrescita”.

Monza: interventi straordinari per il taglio del verde sulle strade, i quartieri coinvolti

Durante la scorsa settimana “l’appaltatore è intervenuto nelle aree verdi, nelle aiuole, nei giardini pubblici, negli spartitraffico dei quartieri Cazzaniga, San Fruttuoso, Sant’Albino, Libertà, Cederna, San Giuseppe, San Rocco, Centro. Sono in corso conclusione zona Cazzaniga, giardino via Masaccio/Vecellio, giardino via Borsa/Deledda, area verde via Monte Generoso (sospesi causa pioggia)”.

“Gli interventi sono realizzati con la tecnica del “diserbo meccanico” – spiega il Comune – mediante l’ausilio di decespugliatori, e sono rivolti all’eliminazione delle erbe che crescono lungo le strade ed i marciapiedi pubblici. Per l’espletamento di tali attività, Impresa Sangalli ha messo a disposizione alcune squadre che sono state attive nel quartiere Libertà fino a sabato 29 giugno e nei primi giorni di luglio saranno in azione nel quartiere San Gerardo”.