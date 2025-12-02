A un anno esatto dalla procedura di gara per l’affidamento dei lavori da 4 milioni di euro (era il 18 dicembre 2024) sono partiti i lavori di restauro della cappella di Corte della Villa reale di Monza.

Monza: iniziato il restauro della cappella di Corte della Villa reale, sarà un cantiere parlante

Al momento entrando in villa si vedono solo tavole di compensato a chiudere l’accesso e la vista sui lavori, ma dal Consorzio assicurano che il cantiere sarà “parlante” e le tavole di compensato saranno presto rivestite da immagini per raccontare cosa sta avvenendo all’interno del cuore religioso della Reggia e mostrare i suoi tesori.

Monza: iniziato il restauro della cappella di Corte della Villa reale, Fase 1 dell’accordo di programma

Il restauro della Cappella di Corte rientra nella Fase 1 dell’Accordo di Programma siglato con Regione Lombardia per la valorizzazione del complesso monumentale di Villa Reale e del Parco di Monza.

I lavori prevedono il rifacimento della copertura, la risoluzione dei problemi di umidità di risalita che ha danneggiato le pareti, il restauro delle superfici interne. Gli arredi e circa 200 pezzi che rappresentano l’apparato liturgico della cappella palatina sono nei depositi della Villa e saranno oggetto di minuziosi interventi di pulitura e restauro.