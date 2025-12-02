“Una stabilità positiva” per la provincia di Monza e Brianza negli indicatori che la collocano tra i territori migliori nelle classifiche della Qualità per la vita per “temi attinenti alla popolazione; speranza di vita, istruzione e qualità della vita dell’universo femminile” e per “gli indicatori economici circa la spesa delle famiglie per i beni durevoli, la retribuzione media dei lavoratori dipendenti e il reddito medio procapite“.

Attenzione e impegno per quelli che storicamente collocano Monza e la Brianza in posizioni più lontane dalla vetta, “tra cui la sostenibilità ambientale e i temi legati alla giustizia e sicurezza“.

È l’analisi del sindaco di Monza Paolo Pilotto dopo il 16° posto della provincia nell’indagine annuale del Sole 24 Ore, che segue il quinto posto nella graduatoria di ItaliaOggi.

Qualità della vita 2025, il sindaco di Monza sui dati positivi e sugli indicatori che allontanano dalla vetta

Terza posizione per Demografia, Salute e Società, ottava per Affari, Lavoro e Imprese: «Segnali, questi, che indicano una stabilità positiva delle condizioni di vita della popolazione e un livello di benessere significativo, oltre che di possibilità concrete che il territorio continua ad offrire. Penso agli indicatori relativi alla Cultura: ad esempio sono certo che il recente riconoscimento della Villa Reale come Museo, l’apertura di nuove biblioteche nel capoluogo e non solo, l’esperienza di Ville Aperte in Brianza e altre attività già avviate, potranno produrre risultati di rilievo. Dovremo tutti lavorare con ulteriore attenzione anche su ricettività e ristorazione», osserva Pilotto sottolineando che il percorso avviato sul miglioramento dei servizi a Monza e in tutto il territorio produrrà benefici su un tempo più lungo.

«Monza si sta confrontando con tutti i soggetti pubblici e privati per trovare soluzioni innovative ed efficaci in grado di migliorare la qualità dell’ambiente – continua – Ad esempio La recente partita del rinnovo della illuminazione pubblica e le operazioni di efficientamento del patrimonio edilizio residenziale comunale stanno già dando frutti sul piano del risparmio energetico. Sul fronte del contrasto alla illegalità, che vedono Monza e Brianza soffrire per i reati contro il patrimonio (furti e truffe) il lavoro del Prefetto, del Questore, delle Forze dell’Ordine e dei Sindaci si sta svolgendo in un clima di costante collaborazione, sviluppandolo anche attraverso molte riunioni del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica».