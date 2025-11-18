Monza e Brianza scende dal podio delle provincie italiane per la Qualità della vita, ma rimane salda nella Top 10: quinta tra le 107 province italiane nella graduatoria di Italia Oggi e Ital Communications. Per la soddisfazione del sindaco di Monza, Paolo Pilotto.

«Lo studio annuale pubblicato da Italia Oggi registra una lieve flessione per il nostro territorio, che si attesta comunque al quinto posto della classifica – analizza il primo cittadino – Guardando agli indicatori si registra una tenuta sostanziale dei parametri analizzati, particolarmente quelli riferiti alla popolazione: il fatto che il territorio resti attrattivo, che le persone e le famiglie scelgano di vivere a Monza e in Brianza è un segnale importante che le Istituzioni sono chiamate a cogliere».

Qualità della vita 2025, Pilotto sul quinto posto di Monza e Brianza: impegno su eduzione, istruzione, sport e salute

Continua il sindaco: «Per questo l’impegno della città capoluogo è quello di rinforzare ulteriormente l’offerta dei servizi, a partire dalla casa: su questo tema stiamo lavorando sul potenziamento dell’edilizia convenzionata, sulla manutenzione interna degli alloggi pubblici, sul miglioramento della efficienza energetica di più di 200 appartamenti, sulla realizzazione di un nuovo edificio con 28 alloggi e, in collaborazione con il Demanio dello Stato, edifici per studenti, per offrire a ciascuno le migliori condizioni per vivere nella nostra città. Lo stesso impegno riguarda l’offerta educativa, di istruzione e di sport – con gli ingenti finanziamenti sulla manutenzione di scuole e di palestre e piscine, non solo scolastiche – e i servizi sociosanitari: l’attiva collaborazione con Asst e Ats per la realizzazione delle tre case di comunità in città vanno ad esempio in questa direzione».