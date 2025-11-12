Lavori Metrotranvia Milano-Limbiate: al via la demolizione delle vecchia linea. Nell’ambito del progetto di riqualificazione della metrotranvia extraurbana Milano- Limbiate, nel corso del mese di novembre verranno eseguiti interventi di demolizione della linea tramviaria esistente lungo via Comasina (ex SS 35 dei Giovi). Per cinque notti non consecutive, dalle 22 alle 6 del mattino, dal lunedì al venerdì, prevista la collocazione di ponte di lavoro, flessibile, gru autocarro, avvitadadi e recuperatore.

“Durante le attività potranno verificarsi temporanei disagi acustici notturni, per i quali si invita la cittadinanza alla collaborazione e alla comprensione” precisa una nota diramata dal Comune di Limbiate che informa della novità.

Metrotranvia Milano-Limbiate: al via la demolizione delle vecchia linea, la riqualificazione

La demolizione della vecchia linea rappresenta una fase fondamentale del progetto di riqualificazione, finalizzato al ripristino del collegamento su rotaia con Milano. Un intervento atteso, per il quale l’amministrazione comunale è sempre stata in prima linea, che contribuirà a migliorare la mobilità sostenibile e la qualità del servizio di trasporto pubblico.

Tra le novità per Limbiate, il progetto prevede la realizzazione di due nuove fermate: una in viale dei Mille all’intersezione con viale Lombardia e l’altra in via Monte Bianco all’altezza di piazza Tobagi. Il tracciato sarà interamente in sede propria, con tratti disposti sia al centro strada sia a lato strada, per garantire maggiore regolarità, sicurezza e fluidità del servizio.

È dunque confermata dal Comune l’avvio dei lavori di riqualificazione della linea che collega Milano alla Brianza fino a Limbiate. Durante questo mese verranno eseguiti i lavori di demolizione della linea tranviaria già esistente lungo la Comasina, tra Limbiate e Paderno.

L’opera, dal valore complessivo di oltre 182 milioni di euro, è considerato un intervento strategico per il rilancio del trasporto pubblico su rotaia tra la Brianza e Milano.

Metrotranvia Milano-Limbiate: al via la demolizione delle vecchia linea, il nuovo tracciato

Il nuovo tracciato sarà interamente in sede propria, con tetti esposti sia al centro strada sia a lato strada, per garantire maggiore regolarità e fluidità del servizio. Tra le novità più attese per Limbiate sono previste due fermate che raggiungono il cuore della città brianzola. L’avvio dei lavori di demolizione della vecchia linea sono stati accolti dai cittadini per lo più con ottimismo, ma anche con qualche critica e preoccupazione soprattutto per ciò che riguarda l’effettiva conclusione dell’intervento. C’è infatti chi ha voluto commentare l’avviso istituzionale emanato dal Comune augurandosi che l’intervento abbia una durata ragionevole e che corrisponda nei tempi a quanto annunciato per non ritrovarsi con un disagio difficile da sopportare nel pieno centro città. La metrotranvia rappresenta per Limbiate un obiettivo imprenscindibile a livello di traporto pubblico che il sindaco Antonio Romeo ha sostenuto in tempi non sospetti. Il via ai lavori pone basi concrete verso la realizzazione di un’opera strategica per il territorio.