Monza al decimo posto nella classifica Smart City tra i capoluoghi

Monza si conferma di alta classifica nella graduatorie tra i capoluoghi “Smart City” di Blum e Prokalos con il patrocinio di Anci (Associazione nazionale dei Comuni): è il City Vision score che misura trenta indicatori divisi in sei categorie, cioè amministrazione, economia, ambiente, benessere, mobilità e popolazione. L’analisi riguarda quasi tutti i 7.900 comuni italiani.

La classifica è guidata da Bologna e vede Monza al decimo posto selezionando i 110 capoluoghi di provincia. “Si tratta di un avanzamento di sei posizioni rispetto allo scorso anno in cui, nella medesima classifica, la città si era piazzata al sedicesimo posto – scrive il Comune – . Punto di forza del capoluogo brianzolo è lo smart living, nella cui categoria si piazza al terzo posto assoluto tra le città con più di 100mila abitanti alle spalle di Brescia e Milano”.

Monza è decima tra le Smart City: i criteri

La “Smart Governance” tiene in considerazione l’età media degli amministratori, il numero di persone che interagiscono digitalmente con la pubblica amministrazione, l’investimento in euro pro capite per aggiornamento digitale dell’ente, la velocità media di download delle reti internet, il numero di dipendenti comunali che hanno ricevuto la formazione digitale. La voce “Smart Economy” considera il reddito medio pro capite, le unità locali e addetti, il numero di startup, il tasso di disoccupazione e gli addetti nei settori ad elevata intensità di conoscenza. Lo “Smart Environment” riguarda raccolta differenziata, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, indice di dispersione idrica, consumo di suolo e qualità dell’aria. Lo “Smart Living” considera densità abitativa, prezzo medio delle case, condizioni abitative, speranza di vita alla nascita, e posti letto ospedalieri. La “Smart Mobility” il parco veicolare privato, il ricorso ai mezzi pubblici e alla mobilità dolce, la presenza di veicoli a basse emissioni e la capillarità della rete dei punti di ricarica per i veicoli elettrici. “Smart People” è infine il numero di persone laureate sul territorio, la presenza di luoghi della cultura, alla parità di genere occupazionale, alla partecipazione elettorale e al numero di cittadini che acquistano beni online.

Monza è decima tra le Smart City, Abbà: continuiamo a investire

«I risultati positivi in graduatorie – ha commentato l’assessore alla Transizione digitale Carlo Abbà – che, aggregando numerosi dati e indicatori, misurano la qualità della vita nei Comuni italiani, sono un riconoscimento di quanto la città resti al passo con le nuove tecnologie e servizi, cerchi di migliorare progressivamente il proprio rapporto con l’ambiente e di garantire una quantità sempre maggiore e sempre più capillare dei servizi al cittadino. È importante continuare a investire costantemente nei settori considerati dalla ricerca non tanto per le classifiche, ma per garantire nuovi servizi e migliorare gli esistenti».