Monza e Brianza è sedicesima nella classifica della Qualità della vita 2025 del Sole 24 Ore, alla 36° edizione, che fotografa il benessere nei territori. Era quarta un anno fa (nona nel 2023). Scivola ma resta in scia di un Nord che occupa tutta la top 10: Trento torna in testa davanti a Bolzano e Udine. Poi Bergamo, Treviso, Verona, Milano (ottava, +4), Padova e Parma.

Monza vanta il terzo posto nella categoria Demografia e società (prima è Bologna su Trento) ma anche l’84° (su 107 province) per quanto riguarda Cultura e Tempo libero.

Qualità della vita 2025: Monza e Brianza per Demografia e società

Nella classifica legata alla popolazione è terza, scendendo di un gradino sul podio. Qui è terza per speranza di vita alla nascita, settima per emigrazione ospedaliera, nona per qualità della vita delle donne, 18° per istruzione (per persone con almeno il diploma), 37° per quoziente di natalità ma 106° per medici di medicina generale attivi ogni 100mila abitanti.

Altri dati positivi sono il sesto posto in Ricchezza e consumi e l’8° in Affari e lavoro, guadagnando sei posizioni. In entrambe le graduatorie al primo posto c’è Milano.

Qualità della vita 2025: Monza e Brianza per Ricchezza e consumi

Per Ricchezza e consumi è sesta scalando +7 posizioni: è 2° per Retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti, terza per Reddito medio disponibile pro capite, quarta per Spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli, decima per Depositi bancari delle famiglie consumatrici, 11° per Reddito medio da pensione di vecchiaia. È però 91° per Mensilità di stipendio per comprare casa (60mq in zona semi centrale, Milano 102° e ultima Roma).

Qualità della vita 2025: Monza e Brianza per Affari e lavoro

Per Affari e lavoro Monza è terza nel capitolo che riguarda Home e corporate banking per servizio alle famiglie,sesta nelle imprese di nuova iscrizione, 13° per tasso di occupazione. Ma anche 100° nel trend degli arrivi turistici.

Qualità della vita 2025: Monza e Brianza per Ambiente e Servizi

È 35° in Ambiente e Servizi: quarta per Comuni con servizi per le famiglie interamente online, 15° per densità di tutti gli impianti fotovoltaici, ma 59° per Energia elettrica da fonti rinnovabili e 64° per Ecosistema urbano. È 13° per percentuale di Popolazione in aree a pericolosità idraulica elevata (peggore è Rimini), 11° per raccolta differenziata.

Peggiora crescendo l’inidice di qualità della vita: 12° per i bambini, 19° per gli anziani 67° per i giovani; è 64° per sportelli bancari e 81° per salubrità dell’aria e 84° per illuminazione pubblica sostenibile

Qualità della vita 2025: Monza e Brianza per Giustizia e sicurezza

Nel 51° posto per Giustizia e Sicurezza è 12° per indice di litigiosità e 18° per reati legati agli stupefacenti (82° in percezione di insicurezza e 74° per indice di criminalità, 105° per denunce ogni 100mila abitanti di furti in abitazione).

Qualità della vita 2025: Monza e Brianza per Cultura e tempo libero

Per Cultura e tempo libero è una conferma nelle retrovie: 11° per Palestre, piscine, centri per il benessere, 98° per aree protette e 104° per organizzazioni non profit per 10mila abitanti. È 42° per partecipazione elettorale, 48° per ingressi a spettacoli, 69° per Copertura della rete fissa di accesso ultra veloce a internet (al 2023), 81° per spesa dei comuni per la cultura; 30° per offerta culturale e 42° per patrimonio museale.

Ultima (107°) per ristoranti, 97° per librerie e 63° per indice di lettura.