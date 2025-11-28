Monza Cronaca

Monza, Villa reale museo: aumentano i biglietti?

Per ora solo un'ipotesi, a partire dal prossimo anno. Ormai prossima la nomina di un curatore, obiettivo apertura anche il martedì.
La sala degli Uccelli alla Villa reale di Monza
Nell’elenco delle cose da fare ora che la Reggia di Monza è stata riconosciuta museo c’è anche un ritocco al prezzo del biglietto d’ingresso. «Nessuna variazione fino alla fine dell’anno – spiega il direttore generale Bartolomeo Corsinima stiamo facendo delle valutazioni perché con i nostri 10 euro siamo molto bassi rispetto, per esempio, a Venaria, che ne chiede 18».

Sul tavolo c’è anche la messa a punto del percorso museale: «L’ingresso – prosegue Corsini- potrebbe essere dal Serrone come prevede il masterplan per poi visitare la rotonda dell’Appiani, la cappella di corte ora in restauro, il primo e secondo piano nobile per uscire dalla Cavallerizza».

Servirà anche prevedere un bookshop che ora non c’è e un servizio di ristorazione dedicato. «Il riconoscimento a museo – commenta Corsini – è uno sprone per lavorare su obiettivi seri per dare a questo luogo un’identità seria». Lo status di museo prevede anche degli obblighi su sicurezza e personale come la necessità di nominare a breve un curatore delle collezioni permanenti che oggi comprendono mobili e oggetti della Villa, ma anche le opere di Reggia Contemporanea per le quali alcuni artisti si sono già detti disponibili a una cessione alla Reggia. «Il curatore sarà nominato presto – spiega Corsini – mi piacerebbe un esterno con esperienza che ci possa portare idee nuove».

Per il sindaco e presidente del Consorzio, Paolo Pilotto, l’obiettivo da perseguire è l’apertura della Reggia per sei giorni a settimana: «Nell’ultimo consiglio di gestione – dice – abbiamo stabilito di monitorare l’andamento dei visitatori per tutto il 2026 in modo da decidere l’apertura anche il martedì a partire dal 2027». Sul fronte dei visitatori i dati sono incoraggianti: solo gli appartamenti reali registrano 95mila visitatori all’anno e il numero è vincolato al fatto che i gruppi non possono accogliere più di 25 persone dalla volta. Dall’inaugurazione della mostra di Michelangelo Pistoletto che occupa le sale del primo piano nobile la vendita dei biglietti è cresciuta del 30%.

