Dopo l’ufficializzazione, la consegna della targa: la Villa reale di Monza è definitivamente museo regionale. Il conferimento degli attestati è stato uno dei momenti dell’evento RiconosciLo! 2025 che il 2 dicembre ha riunito al Musei Interattivo del Cinema di Milano i musei, le raccolte museali e la novità degli ecomusei riconosciuti da Regione Lombardia nel 2025.

Villa reale di Monza: la consegna dei riconoscimenti a museo regionale, presenti Pilotto e Corsini

L’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso ha consegnato la targa e l’attestato a Paolo Pilotto e Bartolomeo Corsini, presidente e direttore generale del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

Villa reale di Monza: la consegna dei riconoscimenti a museo regionale, RiconosciLo e il welfare culturale

L’edizione 2025 di RiconosciLo! ha affrontato il tema del welfare culturale in Lombardia nell’ambito del Progetto Interreg “Museo”.