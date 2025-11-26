Un albero di libri, anzi un “AlberoLibro”. È l’iniziativa per il Natale della Villa reale di Monza da parte della Fondazione Arnoldo Mondadori, un’idea per sostenere la filiera editoriale.

Monza Villa reale AlberoLibro Mondadori particolare

Natale a Monza: in Villa reale l’albero con i libri d’arte contemporanea, dal 2 dicembre al 6 gennaio

Sarà acceso il 2 dicembre per rimanere in città fino al 6 gennaio e sarà seguito da quelli di Roma e di Pieve di Soligo. Ospiterà 100 libri tutti dedicati all’arte contemporanea, acquistati in librerie del territorio.

«AlberoLibro si ispira al concetto di capanna delle architetture giapponesi – scrive la Fondazione Mondadori – come rifugio simbolico per i libri. Una scultura luminosa e architettonica alta 5 metri, costruita con profilati in alluminio e materiali biologici riciclati, al cui interno si sviluppa una scalinata lignea: un percorso fisico e simbolico verso la conoscenza, dove ogni gradino rappresenta una tappa di crescita e scoperta. La struttura, pensata per essere smontata, riutilizzata e riconfigurabile, incarna i valori di sostenibilità, innovazione e design circolare, trasformando la tradizione natalizia in un’esperienza culturale contemporanea».

Natale a Monza: in Villa reale l’albero con i libri d’arte contemporanea, laboratori per scuole e visitatori

La fondazione organizzerà anche laboratori per i visitatori e per le scuole sul tema della spiritualità, bookcrossing e altre iniziative per i ragazzi. L’inaugurazione è in programma alle 12 di martedì 2 dicembre.