Lissone città presepe, la Natività rinasce con l’arte, l’artigianato e il teatro

In città si sta lavorando per la 37esima edizione di Lissone Città Presepe. Per quest’anno il Circolo Culturale e Sociale don Bernasconi ha scelto come tema: Natale… cammino verso la pace, un tema quanto mai attuale visto il contesto drammatico in cui stiamo vivendo. L’inaugurazione ufficiale è prevista domenica 7 dicembre alle 16 a Palazzo Terragni. In questa occasione, la Compagnia Teatro Instabile metterà in scena “La Ricarica dei 101”, uno spettacolo teatrale per bambini e famiglie. Il giorno successivo la parrocchia di San Giuseppe Artigiano proporrà il suo presepe vivente che si concluderà con una preghiera in via Manin. Un’altra data da segnare sul calendario è quella di domenica 20 dicembre quando sarà inaugurata la Mostra dei Presepi a Palazzo Terragni con l’esposizione di presepi artistici e dei lavori svolti dai bambini e dai ragazzi che hanno preso parte al laboratorio “Natale Manuale” curato da Tommaso Letteriello. Un’iniziativa che si ripete da dodici anni per insegnare ai più giovani a sviluppare la manualità creando allo stesso tempo un oggetto pregevole da conservare nel tempo. La mostra sarà aperta al pubblico fino al 6 gennaio nei pomeriggi di venerdì e sabato. La domenica sarà visibile sia al mattino sia al pomeriggio. Il Circolo don Bernasconi, grazie al coordinamento di Giovanna Macheda e Giulia Rutigliano, ha anche organizzato una serie di laboratori e un concorso che ha coinvolto gli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado. Lunedì 21 dicembre sarà benedetto il presepe davanti al sagrato della chiesa Prepositurale e quello della chiesa del Sacro Cuore. La benedizione verrà simbolicamente diffusa a tutti i presepi (una ventina) collocati sul territorio cittadino, dal palazzo comunale al cimitero («poiché anche il camposanto – come sottolinea il segretario organizzativo del Circolo Silvano Radaelli– è un luogo dove dobbiamo celebrare il Natale»). Anche quest’anno non mancherà il concorso riservato a famiglie, scuole e luoghi di comunità. Per partecipare occorre iscriversi fino al 20 dicembre nella sede del circolo in via Carotto 12, il martedì dalle 21 alle 23; da Idea Regalo, via Sant’Antonio 17 oppure via mail all’indirizzo: circolodonbernasconi@alice.it.