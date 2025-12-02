Profilati di alluminio e materiali biologici riciclati, una “scala” coperta di libri, una scultura luminosa alta 5 metri. È l’AlberoLibro che quest’anno a Monza illumina il Natale di Villa Reale.

Al secondo piano nobile il nuovo albero è addobbato con cento libri, tutti parte della collezione della Fondazione Mondadori.

Si tratta di volumi dedicati all’architettura e all’arte contemporanea in sintonia con uno dei capolavori dell’architettura settecentesca firmata da Giuseppe Piermarini e con le opere di arte contemporanea che arricchiscono il percorso tra le sale.

Monza Villa reale AlberoLibro

Monza: acceso l’AlberoLibro alla Villa reale, ultimato dagli studenti del liceo Valentini

Alla cerimonia di accensione, martedì mattina, sono stati i ragazzi del liceo artistico Nanni Valentini ad ultimare l’albero aggiungendo altri volumi.

Con loro l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, il direttore della Reggia Bartolomeo Corsini, il presidente di Fondazione Mondadori Luca Formenton e il vicepresidente dell’Associazione Italiana Editori Maurizio Messina.

Monza Villa reale AlberoLibro

Monza: acceso l’AlberoLibro alla Villa reale, cuore simbolico dell’iniziativa Libri Olimpici

L’alberoLibro della Reggia è il cuore simbolico dell’iniziativa Libri Olimpici che prevede la distribuzione di 2026 libri alle scuole di Lombardia e Veneto, in collaborazione con il Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, come segno di avvicinamento ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026.

«Iniziamo la nostra staffetta di libri da Monza – ha spiegato Formenton – il 4 dicembre saremo a Roma con altri cento libro sul tema dello sport, poi avremo cento libri di poesia a Pieve di Sorigo, città candidata ad essere capitale del Libro 2027 e chiuderemo a Verona con la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi».

Monza: acceso l’AlberoLibro alla Villa reale, cento libri di arte contemporanea che saranno donati al Museo

La buona notizia per Monza è che l’albero sarà donato alla Reggia e i cento libri d’arte contemporanea saranno donati al Museo della Reggia e potranno iniziare a trovare posto – come ha confermato il direttore Corsini – tra le boiseries della biblioteca della Regina Margherita, progettata dal Majnoni, mentre 2026 libri acquistati da Regione Lombardia saranno distribuiti nelle biblioteche scolastiche.

«Questo progetto – ha dichiarato l’assessore alla Cultura Francesca Caruso – porta alla Villa Reale di Monza, da poco entrata nel circuito dei musei riconosciuti da Regione Lombardia, un messaggio forte: la cultura è un bene pubblico e va condivisa. È un’installazione che unisce bellezza, sostenibilità e partecipazione, riportando i libri al centro della vita delle comunità».