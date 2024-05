Monza incorona i migliori camerieri Under 30 d’Italia: tra cena “di gara”, esame orale, focus sul pane e sul centrotavola “monzese”

L’Hotel de la Ville e Villa reale di Monza hanno accolto per il secondo anno il premio EmergenteSala che ha incoronato i migliori camerieri d’Italia, l’unica kermesse che valorizza i giovani professionisti del servizio di sala under 30.

Monza incorona i migliori camerieri Under 30 d’Italia: otto finalisti tra Hotel de la Ville e Reggia

Otto i finalisti che si sono presentati a Monza, qualificati nelle due selezioni che si sono svolte nei mesi scorsi a Merano in occasioni di Merano wine festival per le regioni del nord, e a Roma, a Palazzo Valentini, per il centro sud. Ad aggiudicarsi l’ambito riconoscimento sono stati due ex equo: Alessia Rivano del ristorante Hostaria Ducale di Genova e Alessandro Scarsi del ristorante Trattoria contemporanea di Lomazzo.

Monza premio migliori camerieri d’Italia all’Hotel de la Ville

Monza incorona i migliori camerieri Under 30 d’Italia: le prove nel weekend

Un premio che è stato il culmine di due giorni che hanno scandito la competizione. Domenica 19 maggio, nel salone delle feste dell’Hotel de la Ville, si è svolta la cena di “gara”, durante la quale i finalisti hanno preparato la sala, realizzato la mise en place, accolto e servito gli ospiti giurati, offrendo il menù ideato da Fabio Silva, executive chef del ristorante Derby Grill dell’hotel.

L’evento è proseguito nella mattinata del 20 maggio nel teatrino della Villa reale, dove si è tenuto il dibattito dedicato al tema “Ospitalità e formazione”. Qui si è svolta anche la prova orale per i concorrenti che hanno risposto alle domande dei giurati. Ma non solo. Ai ragazzi in gara è stata richiesta anche una prova di conoscenza tecnica con il servizio del pane. Ognuno di loro ha presentato una tipologia di pane preparato dal ristorante di provenienza. A Giorgio Manni, del ristorante Pulejo di Roma, il riconoscimento di “Miglior pane”.

Monza incorona i migliori camerieri Under 30 d’Italia: tecnica e estetica

Tecnica ma anche estetica. Per la cena di domenica sera i finalisti hanno dovuto preparare un centro tavola che richiamasse la bellezza della reggia e del parco. A Carla Barone, del ristorante Fattoria delle Torri di Modica il premio “Miglior centro tavola”.

Monza incorona i migliori camerieri Under 30 d’Italia: gli studenti dell’istituto Olivetti con Vincenzo e Antonella Butticè

«Sono state due giornate che hanno messo in luce il talento di tutti i giovani emergenti, durante le quali c’è stato modo di dare al servizio di sala e all’accoglienza l’attenzione che merita», spiegano gli organizzatori.

Alla kermesse hanno partecipato anche i ragazzi dell’istituto Olivetti, guidati da Vincenzo e Antonella Butticè.

«EmergenteSala è l’unico evento realizzato in Italia e focalizzato sull’accoglienza e servizio di sala, il settore della ristorazione che forse sta più soffrendo per la scarsità di vocazione e poca qualità dell’offerta», spiegano Lorenzo Vitali e Luigi Cremona di Witaly Editore, proprietaria del brand Emergente.