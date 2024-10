Monza: incidente con la moto in viale Elvezia, studente in ospedale

È stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo un ragazzo di 17 anni coinvolto in una caduta dalla sua motocicletta in viale Elvezia. È successo mercoledì 23 ottobre, una manciata di minuti dopo le 13: il giovane ha perso il controllo del mezzo alla rotatoria che porta anche al polo istituzionale ed è carambolato a terra finendo per sua fortuna nell’aiuola a lato della strada.

Monza, incidente con la moto in viale Elvezia: prima assistenza da un altro motociclista e un passante

Un altro paio di circostanze a favore hanno permesso di attivare tempestivamente i soccorsi: un altro motociclista che lo precedeva, anche lui studente, si è accorto dell’accaduto, è tornato indietro e si è occupato del ferito, un terzo ragazzo di passaggio a piedi ha chiamato l’ambulanza allertata in codice rosso e ha avvertito la madre.

Monza, incidente con la moto in viale Elvezia: sul posto anche due pattuglie della polizia di Stato di ritorno in Questura

Due pattuglie della polizia di Stato che stavano tornando in Questura infine si sono fermate prestando assistenza sulla scena dell’incidente.