Limbiate: una donna ferita da una spazzatrice Gelsia in manovra, “profondo rammarico” dell’azienda

Investita da una spazzatrice stradale di Gelsia Ambiente, una donna di 71 anni è rimasta ferita sabato 19 ottobre a Limbiate. L’incidente è avvenuto poco dopo le 6 in via Piave. La 71enne è stata soccorsa da personale inviato dal 118 e trasportata in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Desio per ricostruire l’accaduto.

Limbiate, donna urtata da una spazzatrice Gelsia: “Addetto ha subito chiamato i soccorsi”

Gelsia Ambiente ha diffuso una nota nella quale esprime “profondo rammarico per l’incidente nel quale una cittadina è stata urtata da un mezzo di pulizia strade che era in manovra”. “Vogliamo innanzitutto esprimere la nostra vicinanza alla signora e alla sua famiglia. La sicurezza dei cittadini e dei nostri lavoratori è da sempre una priorità per la nostra azienda – prosegue la nota – Dopo l’incidente, l’addetto alla guida del mezzo ha immediatamente prestato i primi soccorsi e ha prontamente contattato il servizio di emergenza, chiamando l’ambulanza. La donna è stata ricoverata in codice giallo all’ospedale di Garbagnate Milanese”.

Limbiate, donna investita da mezzo Gelsia: “Il veicolo risultato conforme”

L’azienda dice di avere subito condotto “tutte le opportune verifiche sul veicolo coinvolto, risultato pienamente conforme a tutte le normative di sicurezza attualmente vigenti, regolarmente equipaggiato con telecamere posteriori, luci di segnalazione e segnale acustico di retromarcia, tutti in perfetto stato di funzionamento al momento dell’accaduto”. “Gelsia Ambiente – conclude il comunicato – continuerà a monitorare con attenzione il decorso della signora e rimane a completa disposizione delle autorità competenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. La società rinnova il suo pensiero di solidarietà alla famiglia, con l’auspicio di una pronta guarigione”.