Monza, cade dal monopattino alle 7 del mattino: soccorso un 61enne brianzolo

Sarebbe caduto dal monopattino autonomamente, senza il coinvolgimento di altri mezzi, un 61enne che è rovinato sull’asfalto, lunedì 21 ottobre, attorno alle 7, in via Cavallotti, a Monza. Orario di grande traffico, tanto che la scena dei soccorsi è finita sotto gli occhi di molti che si trovavano a transitare in quel momento sul luogo dell’incidente. Da informazioni del Comando di Polizia locale il fatto è avvenuto attorno alle 7.30 in prossimità del civico numero 64, ed è stato classificato dagli uffici come un “infortunio per caduta da veicolo” anche se la dinamica è ancora al vaglio.

Monza, la caduta dal monopattino in via Cavallotti

Unico coinvolto, suo malgrado, il conducente del mezzo elettrico di micromobilità, residente in provincia di Monza e Brianza. Secondo quanto riportato dalla Agenzia emergenza urgenza il 61enne sarebbe stato soccorso in codice giallo e portato all’ospedale San Gerardo.