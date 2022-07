Monza, incendio in un appartamento al settimo piano di un condominio

Vigili del fuoco in via Gallarana, a Monza, per far fronte a un incendio che ha interessato un appartamento al settimo piano di un condominio. L’allarme è scattato attorno alle 12 di martedì 26 luglio.

Sul posto sono state inviate l’autopompa e l’autoscala della sede centrale e l’autopompa del distaccamento di Desio. Non è noto se ci siamo feriti o intossicati né l’origine del rogo.

Incendio sterpaglie a Limbiate, sul posto più mezzi

Lunedì 25 luglio in serata i vigili del fuoco sono invece stati impegnati a Limbiate, in via Oberdan,per un incendio sterpaglie. Sul posto sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Desio, l’autobotte del distaccamento di Carate Brianza e il modulo boschivo di Lazzate.