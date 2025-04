Ha aperto i battenti in via Marsala, all’altezza della Coop, la undicesima farmacia comunale di Monza: la struttura di 750 metri quadri, di cui 280 destinati agli uffici di Farmacom, è tra la più grandi tra quelle gestite dalla società partecipata al 95% dal municipio. Nella sede, in cui lavorano quattro farmacisti e un commesso, sono state attrezzate due cabine per le prestazioni di telemedicina e tre per quelle estetiche.

Monza: inaugurata la farmacia di via Marsala, cosa fa Farmacom

Le confezioni di medicinali sono individuate nel magazzino e inviate al banco da un robot in grado di gestire sedicimila scatole.

La nuova realtà rappresenta un ulteriore traguardo tra i tanti centrati dall’azienda nata nel 1997: «Le nostre farmacie rispondono a oltre 400.000 richieste sanitarie all’anno – ha spiegato durante l’inaugurazione il presidente Vito Potenza – e costituiscono circa un terzo di quelle attive a Monza».

In quasi trent’anni Farmacom, oltre ad avere garantito un prezioso presidio sanitario e sociale, ha sostenuto con i propri utili le casse del Comune: nel ‘24 il fatturato ha superato i 12.371.000 euro e l’utile netto i 450.000 euro mentre dal ‘98 al 2023, tra dividendi e canoni di concessione, ha versato all’ente 16.315.000 euro.

Monza: inaugurata la farmacia di via Marsala, il sociale e Farmasalus

L’aspetto sociale, ha ricordato lo storico direttore Maurizio Brambilla in pensione dal 1° aprile, è incarnato da Farmasalus, presente a Sant’Albino con un punto prelievi e un ambulatorio odontoiatrico che cura gratuitamente i monzesi con un reddito isee fino a 6.000 euro. La partecipata, ha commentato il sindaco Paolo Pilotto, è l’emblema dell’attenzione che tutte le amministrazioni hanno prestato alla difesa del suo valore pubblico. «Farmacom – ha affermato il presidente di Assofarm Luca Pieri – è tra le realtà più importanti e meglio gestite in Italia».