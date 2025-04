Monza: la farmacia in via Marsala apre il 16 aprile

C’è la nuova farmacia comunale di Monza nell’uovo di Pasqua di Farmacom: l’undicesimo punto gestito dalla società partecipata da piazza Trento e Trieste aprirà i battenti la prossima settimana in via Marsala 28, dopo l’inaugurazione prevista per mercoledì 16 aprile, alle 12.30.

La farmacia, in cui saranno trasferiti gli uffici dell’azienda, potrà contare su un bacino d’utenza formato dai residenti di San Carlo e di San Giuseppe, dai pazienti dell’ospedale Vecchio, della casa di comunità e di un centro medico privato: erogherà ai cittadini una serie di servizi tra cui l’holter pressorio e le vaccinazioni. La gestione del magazzino sarà robotizzata