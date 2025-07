Alcune “tasche verdi”, ovvero aiuole incastonate in un’area asfaltata di via Molise, contribuiranno a creare un nuovo punto di aggregazione e a contrastare le isole di calore: il progetto, presentato in Comune a Monza da Legambiente, è il primo dei cinque interventi di depavimentazione previsti dal programma “Monza and co. green and blu transition” avviato dall’amministrazione in alleanza con il comune di Bellusco, Legambiente nazionale, il Consorzio di gestione della Villa Reale, il parco regionale Valle del Lambro, Ersaf (Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste): il piano dal valore complessivo di 2.808.625 euro, è cofinanziato dalla Fondazione Cariplo con 1.600.000 euro mentre il municipio contribuisce con 869.785 euro.

Monza: in via Molise le “tasche verdi” nell’asfalto, piccole isole di biodiversità

L’operazione di via Molise, dove saranno eliminati cinquanta metri quadri di asfalto, costituisce un “metaprogetto” perché, affermano gli ideatori, è un «gesto minimo, dal costo contenuto, in grado di innescare una trasformazione profonda e replicabile».

Le piccole isole di biodiversità dovrebbero generare nuove relazioni nel quartiere anche grazie alle cinque panchine che saranno installate dal Comune: i residenti saranno informati e coinvolti in alcune iniziative grazie al ripristino di una vecchia bacheca inutilizzata da anni. Il progetto, del costo di 5.450 euro, dovrebbe essere illustrato ai cittadini che saranno invitati a collaborare nel tracciare le aiuole armati di bombolette spray mentre a ottobre, in occasione della Festa degli alberi, potranno partecipare alla piantumazione degli arbusti. La prossima primavera, infine, alcuni di loro potranno candidarsi a curare le aiuole: le specie scelte, peraltro, non avranno bisogno di essere annaffiate di frequente.