Monza: ipotesi vasca anti-allagamenti in via Borgazzi

Solo una vasca volano, probabilmente, potrebbe evitare definitivamente che quando piove in modo abbondante l’area compresa tra le vie Philips e Borgazzi a Monza si allaghi. Sulla possibilità di realizzare un invaso interrato in grado di trattenere l’acqua l’amministrazione comunale si sta confrontando con BrianzAcque, come ha affermato il sindaco Paolo Pilotto al consiglio comunale giovedì 9 gennaio. «In alcuni punti della città – ha dichiarato – non è sufficiente tenere pulite le caditoie stradali» ed evitare che vengano ostruite dalle foglie.

Nell’intervento, che non partirà in tempi brevi, l’azienda pubblica dovrà investire alcuni milioni di euro: «Stiamo ipotizzando di costruire una vasca della capacità di 30.000 metri cubi di acqua – ha spiegato ieri Massimiliano Ferazzini, il direttore tecnico della società che gestisce il sistema idrico integrato – è presto per parlare di costi, ma quella tra Biassono e Macherio, di 26.000 metri cubi, ha richiesto sei milioni di euro».

Monza: ipotesi vasca volano, gli interventi di BrianzAcque

Gli invasi interrati, ha aggiunto, sono uno strumento importante per far fronte al cambiamento climatico in quanto consentono di togliere acqua dalla rete che sovente rischia di non riuscire ad assorbire le precipitazione violente, comprese quelle concentrate in un lasso di tempo molto ridotto.

«Sempre più sindaci e amministratori locali comprendono il valore dei progetti che servono per trattenere l’acqua in modo da limitare gli allagamenti delle strade e preservare gli acquedotti e le fognature – ha commentato il presidente di BrianzAcque Enrico Boerci – noi da tempo stiamo presentando diverse proposte per rimodellare la superficie delle città e per sostituire in alcune aree l’asfalto con strutture drenanti sostenibili». Gli interventi di depavimentazione sono già stati realizzati in alcuni comuni e sono in programma anche a Monza.