Monza: il programma del 25 aprile nel capoluogo della Brianza

Giovedì 25 aprile in piazza Trento e Trieste a Monza il momento più ufficiale delle celebrazioni della Festa della Liberazione 2024: l’alzabandiera, seguita dagli interventi del sindaco Paolo Pilotto, dei presidenti della Provincia Luca Santambrogio e dell’Anpi Emanuela Manco, è previsto per le 11.

La giornata inizierà alle 9 con la messa al cimitero e la deposizione delle corone ai campi dei caduti per la Resistenza e nelle guerre e alla stele in ricordo degli internati. Alle 12.30, al circolo 2 del Partito democratico di via Pompeo Mariani, la “pastasciutta partigiana” mentre alle 20.30 allo Spazio Rosmini sarà la volta di “R-Esistere non desistere. Storie di militanza e musica” curate da Arci Scuotivento e Un ponte per.