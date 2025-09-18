Monza: il presidio per far conoscere il bosco della ex IV Novembre

Il coordinamento degli ambientalisti e dei comitati di Monza dà appuntamento per sabato 20 settembre, attorno alla sede della Provincia al polo istituzionale (via Grigna 13) per la protesta contro il taglio del bosco cresciuto nell’ex area della IV novembre.

Sono gli spazi in un progetto dell’Agenzia del demanio con l’università Bicocca, la Regione e il Comune prevede di costruire uno studentato (e non solo) per gli universitari della facoltà di medicina. Il coordinamento, da sempre, chiede di tutelare il bosco. L’iniziativa di sabato (dalle 10 alle 12) “prevede un presidio anche per mostrare quel bosco che pochi conoscono”.