Iniziano anche a Barlassina, con il disboscamento della Luminina, i lavori per l’arrivo della nuova autostrada Pedemontana. Le ruspe hanno iniziato a rimuovere alberi e terreno dal lato est della superstrada Milano-Meda, nei terreni compresi tra via Dei Prati e via Marconi.

Pedemontana a Barlassina: ruspe nel bosco della Luminina, i progetti su rampe e svincoli della superstrada

Lì troverà spazio una nuova strada di arroccamento e collegamento, attiva per le funzioni di cantiere e per il traffico locale. Proprio in quel punto, sulla via Marconi, spariranno infatti le due rampe d’accesso alla superstrada, perché da progetto non è più prevista l’entrata/uscita di Barlassina. Al loro posto, due novità.

«La buona notizia è che tutto il verde sarà ripristinato una volta terminati i lavori», spiega il consigliere comunale William Ricchi, che sta seguendo da vicino la pratica per conto dell’amministrazione comunale.

«C’è già sul tavolo un piano ambientale finanziato con 900mila euro e ci aspettiamo di riuscire a migliorarlo ulteriormente. L’idea è quella di riqualificare l’ambiente, ma anche di predisporre opere per l’invarianza idraulica e provare a mettere un freno agli allagamenti della via Marconi, un problema che, con le bombe d’acqua di questo periodo storico, si sta acuendo sempre di più».

Ma sul tavolo c’è un progetto anche per l’altro lato, quello più a ridosso del paese. «La rampa ovest diventerà una via di collegamento con la piattaforma ecologica di via Vecellio e sarà l’unica via di accesso per i veicoli commerciali. Sulla via Vecellio, dal lato delle scuole, pensiamo di incrementare i parcheggi, di cui la zona necessita particolarmente, e di limitare il passaggio solamente al traffico locale».

Pedemontana a Barlassina: ruspe nel bosco della Luminina, le altre infrastrutture in arrivo sul territorio

Non sono le uniche infrastrutture secondarie che Pedemontana porterà sul territorio. Alla fine di via Colombo, all’incrocio con via Borgazzi e via Dei Prati, dove sbucherà il futuro tunnel di collegamento sotto il tracciato principale dell’autostrada, sarà realizzata una rotatoria che si collegherà con una bretellina esterna che servirà da collegamento per il quartiere ad est dell’attuale Milano-Meda.

«Questa strada era prevista per la fine dei lavori e invece dialogando con Pedemontana, e trovando un partner disponibile, siamo riusciti ad anticiparla al momento di apertura dei lavori. Siamo consapevoli che ci saranno disagi, ma anche che non possiamo evitarli, per questo cercheremo di attenuarli il più possibile attraverso un lavoro di mediazione politica in favore dei residenti».

Pedemontana a Barlassina: ruspe nel bosco della Luminina, cantiere fino al 2028

Il cantiere che è stato avviato in questi giorni, da cronoprogramma, per la tratta B2, si concluderà per la fine del 2028. È un traguardo ambizioso, ma Pedemontana confida di poterlo raggiungere.