La Pedemontana a Cesano Maderno avanza, non c’è più tempo da perdere: prima si discuteva di ipotesi, adesso si vedono i camion e le ruspe. L’amministrazione comunale ha deciso di approvare lo schema di protocollo d’intesa per la realizzazione di opere di compensazione «affinché – come si legge negli atti – possa essere tempestivamente attuato quanto in esso previsto».

Pedemontana: Cesano Maderno accelera sulle compensazioni, i motivi della fretta

Due i motivi della fretta. Uno è quello di evitare che, al punto in cui siamo arrivati ora, tutto possa essere rimesso in discussione, tra revisione di importi e quindi di opere realizzabili. Il motivo più importante, comunque, è quello di poter mettere mano alle opere ritenute fondamentali, visto che l’autostrada Pedemontana è destinata a causare disagi non soltanto una volta conclusa, ma anche e forse soprattutto durante la fase di cantiere.

Avere una viabilità già pronta ad accogliere questi disagi può aiutare notevolmente a garantire una situazione più vivibile in città. Cesano Maderno, del resto, rischia seriamente di diventare città di attraversamento non solo per i mezzi di cantiere ma, in futuro, anche per coloro che non vogliono pagare il pedaggio per andare a Milano e sono pronti a imboccare la Milano-Meda a Bovisio Masciago.

Pedemontana: Cesano Maderno accelera sulle compensazioni, le opere strategiche

Sono tre in particolare le opere che l’amministrazione comunale ha individuato come strategiche per cercare di mitigare gli effetti della Pedemontana.

La prima è quella che indicherebbero tutti già a intuito, senza alcuna necessità di affidarsi agli esperti della viabilità: per chi vuole evitare di pagare il pedaggio, viene spontaneo pensare di provare ad andare a Milano transitando sulla Nazionale dei Giovi. E proprio questa strada, che a Cesano Maderno si snoda per alcuni chilometri, sarà oggetto di profonda riqualificazione. Lo scopo sarà quello di renderla più cittadina e più commerciale, evitando il rischio camion in coda e la mancanza di vivibilità in diverse ore della giornata.

Un secondo intervento considerato non più rinviabile è quello di via Trento. Il nome forse dice poco a molti, ma a sua volta è una delle strade più percorse della città. È quella che collega via Molino Arese alla via don Luigi Viganò che è stata riqualificata di recente. Milioni di veicoli all’anno.

E poi, come terzo imperativo, l’amministrazione comunale prevede lavori vari: «Interventi di manutenzione straordinaria – si precisa negli atti – o adeguamento di tratti della viabilità comunale che, durante i lavori di Pedemontana, saranno più sollecitati, al fine di permettere un utilizzo in adeguato confort e sicurezza, oppure per manutenere la rete viabilistica. Questi interventi non riguarderanno opere già individuate come opere di connessione, cantierizzazione o messa in sicurezza già a diretto carico dei lavori appaltati da Pedemontana».