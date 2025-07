La commissione Territori convocata lunedì sera a Lissone avrebbe dovuto fare chiarezza sul tema di Pedemontana, i partecipanti (consiglieri comunali) sono usciti dal municipio con le idee un po’ confuse e con nuove paure. Una sola certezza: si tratta di un’opera complessa e genererà disagi in quantità.

Pedemontana a Lissone e Valassina: l’assessore alla partita

«Su questo – ha sottolineato Massimo Rossati, assessore con delega alla Pianificazione territoriale e alla Mobilità – non ci sono dubbi. Ci sono disagi quando si asfalta una strada, qui siamo di fronte alla realizzazione di una autostrada. Non siamo qui per promettere per che andrà tutto bene, ma abbiamo invece il compito di lavorare per ridurre al massimo questi disagi. Proprio per questo motivo, coordinandoci con lo studio che ci supporta nello sviluppo dei piani del traffico, confrontandoci con i sindaci dei comuni limitrofi e relazionandoci con Pedemontana stessa oltre che con la Regione Lombardia e la provincia di Monza e Brianza, stiamo facendo la nostra parte con richieste ben precise. Alcune sono state accolte, altre no, altre sono ancora in fase di valutazione».

Pedemontana a Lissone e Valassina: bretella Trmi10 solo a lavori conclusi

Tra i no ce n’è uno che pesa in modo particolare: la Trmi10, la bretella destinata a collegare Monza e Vedano al Lambro fino allo svincolo dell’autostrada a Bareggia, sarà realizzata soltanto dopo il completamento di Pedemontana. Era una strada che da queste parti si attendeva con impazienza, destinata a risolvere i problemi di traffico già attuali, diventa fondamentale con l’autostrada.

Pedemontana a Lissone e Valassina: lavori in quattro fasi

I lavori saranno articolati in quattro fasi. Nella prima viene soppressa l’uscita della Valassina a Cascina Aliprandi. La stessa Valassina verrà spostata a ovest verso Desio. Uscita a Seregno Sud con enorme appesantimento della situazione a Santa Margherita.

La fase 2 e la fase 3 porteranno ripristinare l’attraversamento est-ovest a Cascina Aliprandi. In questa fase è prevista anche la realizzazione di una strada (con pista ciclabile) per percorrere via Lombardia, via per Seregno e la via Molinara di Desio. Durante tutti questi lavori, secondo quanto raccontato da Rossati, Pedemontana si impegna a mantenere tre corsie per ogni senso di marcia sulla Valassina. Tra i sì, i no e le valutazioni, restano anche i dubbi. Uno su tutti: i tempi di realizzazione.

Pedemontana a Lissone e Valassina: la fase 1 dovrebbe essere già partita

La fase 1 è prevista dal secondo semestre 2025 fino al primo semestre 2026. Alla data di oggi siamo già in quel periodo, ma il cantiere ancora non c’è. Secondo i tecnici tutto avrebbe dovuto essere completato entro la fine del 2028.