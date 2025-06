Pedemontana: cantieri accanto alla scuola Rodari di Bareggia, informazioni e dubbi

Assemblea alla scuola Rodari di Bareggia, a Macherio: Comune e tecnici illustrano ai genitori ed insegnanti i prossimi lavori di interramento della linea elettrica da parte di Terna che interesseranno il giardino della scuola. A inizio giugno i responsabili di Pedemontana invitati dall’amministrazione comunale hanno informato della fase più critica dei lavori inerente la realizzazione delle strutture verticali con macchinari che perforando il terreno, generano vibrazioni che potrebbero essere percepite all’interno della scuola.

Pedemontana: cantieri accanto alla scuola Rodari di Bareggia, il progetto dei lavori

I lavori verranno eseguiti nei periodi estivi e verrà attivato un controllo per prevenire eventuali danni. Terminata la fase di realizzazione dei diaframmi, le lavorazioni proseguiranno all’interno della galleria, eliminando ogni disturbo alla superficie. Per garantire la funzionalità e la sicurezza della scala antincendio della scuola, verrà installata una paratia di micropali. Il progetto di Terna, si è detto, prevede l’interramento parziale di due linee con la demolizione delle linee esistenti sia del traliccio interno ed esterno alla scuola. Tra luglio e agosto verranno realizzate le tubature, seguiranno altri due mesi nella zona perimetrale alla scuola e un mese all’interno del perimetro della struttura scolastica per altre opere. Un anno di lavoro nel complesso.

Pedemontana: cantieri accanto alla scuola Rodari di Bareggia, i dubbi di genitori e residenti

Da parte dei genitori è emersa la richiesta di monitorare il flusso dei mezzi che dovranno raggiungere la zona per il deposito di terra e per i lavori e di una centralina per rilevare le polveri sottili. Il tema è particolarmente sentito dalle famiglie degli studenti ma anche dai residenti della zona che già in questi mesi stanno assistendo ad un cambiamento generale dovuto alla cantierizzazione, mal digerito dalle associazioni e comitati sorti per dire no a Pedemontana.