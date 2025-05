Dicono “No Pedemontana” al Giro d’Italia: identificati per gli striscioni

Hanno approfittato del passaggio del Giro d’Italia per dire una volta di più il loro no a Pedemontana, anche in diretta tv, e sono stati identificati dalle forze dell’ordine. È finita con le richiesta delle generalità l’esposizione degli striscioni esposti per “sensibilizzare maggiormente la cittadinanza durante questo importante evento“, dice il Comitato per la difesa del territorio.

Dicono “No Pedemontana” al Giro d’Italia: «Continueremo a esprimere la nostra contrarietà»

La notizia è emersa venerdì 30 maggio, all’indomani della tappa con arrivo a Cesano Maderno. «Alcuni membri del nostro comitato hanno partecipato al Giro – raccontano – l’obiettivo era esporre striscioni. La nostra partecipazione è stata, come sempre, pacifica. Gli striscioni sono stati esposti ai lati della strada e non intralciavano in alcun modo la circolazione».

L’idea, tuttavia, ha attirato l’attenzione di alcuni poliziotti che hanno proceduto ad identificare i partecipanti all’iniziativa. «Riteniamo quanto avvenuto un fatto grave – dicono ora – Siamo stati identificati per il nostro manifestare, pacificamente, un’idea contraria. Questa repressione del dissenso si inserisce in una situazione sempre più complessa per le manifestazioni del dissenso in Italia. Ciò che è sicuro – concludono – è che continueremo ad esprimere la nostra contrarietà ad un’opera inutile come Pedemontana».

Gli striscioni erano stati esposti ai lati della strada e non intralciavano in alcun modo la circolazione. Anche in altre tappe sono stati identificati manifestanti per la Palestina.