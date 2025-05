Impasto rosa e ricotta nera: a Camparada Tito d’Egitto firma la pizza del Giro d’Italia

Una pizza dedicata al Giro d’Italia: l’ha firmata Tito d’Egitto, al secolo Tamer Mohamed Moustafa, gestore della “Antica pizzeria3” di Camparada. E non può essere che… rosa. Tito d’Egitto per la sua creazione, un omaggio al passaggio della corsa ciclistica in Brianza, ha utilizzato un impasto colorato, ha intagliato la mozzarella con un bisturi per realizzare le scritte “Giro d’Italia – Lesmo” e ha disegnato una bicicletta nera utilizzando ricotta colorata e infine ha decorato la sua originalissima creazione con un sac à poche.

La pizza del Giro d’Italia in omaggio al passaggio in Brianza

Tamer Mohamed Moustafa è un “pizzaziolo da gara” e nel corso della sua carriera ha ottenuto numerosi premi. Lo scorso febbraio a Napoli, la capitale della pizza, ha ottenuto il terzo Pennello d’oro, il massimo della categoria, e l’Arciomboldo d’oro 2025 che ogni anno viene assegnato dalla rivista omonima nell’ambito degli Artisti del Gusto.