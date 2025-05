Al passaggio del Giro d’Italia in Brianza numerosi messaggi, scritte, bandiere contro pedemontana e pro Palestina. Da Triuggio ad Albiate, passando per Arcore e Lissone sino a Cesano Maderno, giovedì 29 maggio non sono sfuggiti all’occhio dei telespettatori o dei numerosi appassionati presenti sulle strade del Giro, striscioni e scritte che hanno rivendicato temi estranei allo sport e al ciclismo.

Giro d’Italia, la Brianza coglie l’attimo: striscioni a Gerno e a Lissone

Il Giro è rosa, ed è stata una festa per bambini ed adulti assiepati lungo le strade o presenti sui balconi, ma sull’asfalto grigio, così come sui muri o negli spazi verdi adiacenti al passaggio delle carovana di corridori, c’è chi ha voluto porre sotto i riflettori vicende internazionali o strettamente legate al territorio brianzolo.

Il movimento contro l’Autostrada Pedemontana Lombarda ha rivendicato la sua opera di sensibilizzazione e consapevolezza “ai problemi sistemici che alimentano le ingiustizie nel mondo”.

“Grazie a tutte le persone che hanno scelto di dare voce al dissenso in questa tappa del cammino comune di lotta e liberazione dalle ingiustizie” commentano dal movimento. Non sono mancate dunque le contestazioni, viste anche in diretta tv, con le strade della Brianza protagoniste.

E i contestatori dell’autostrada hanno esposto anche al curvone di Gerno di Lesmo alcuni striscioni contro Pedemontana: “Alle biciclette non serve Pedemontana!” e “No Pedemontana, si al trasporto pubblico”, si leggeva ancora.

Giro d’Italia, la Brianza coglie l’attimo: sulle strade scritte per Gaza

Scritte e slogan, ma contestazione assolutamente pacifica che non ha creato danni o problemi alla corsa. Lungo il percorso brianzolo, sono comparse sull’asfalto anche le scritte “Free Palestina” e “Stop genocidio” come ad esempio a Triuggio e Albiate.