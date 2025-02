Monza, il Paese ritrovato compie 7 anni e si regala arte e musica

Sette anni del “Paese ritrovato” a Monza. Era il 24 febbraio 2018 quando in via Casanova (una strada interna di viale Elvezia) veniva inaugurato il primo villaggio in Italia dedicato alla cura di persone con Alzheimer e demenza. Un esperimento innovativo, divenuto un modello di cura, un punto di riferimento nazionale (oggetto di studio anche a livello internazionale), che promuove la socializzazione e contrasta la solitudine dei pazienti.

Entrando nel “Paese ritrovato” ci si immerge in un piccolo borgo con vie, piazze, giardinetti, negozi, un cineteatro, la chiesa, la pro loco, l’orto e gli appartamenti. I 64 abitanti vivono in libertà usufruendo, nello stesso tempo, della necessaria assistenza e protezione. Un’area di oltre 14mila metri quadrati che la cooperativa sociale La Meridiana (sorta nel 1976 come associazione di volontariato) ha potuto trasformare con lo scopo di donare ai propri ospiti una vita quotidiana il più normale possibile, compatibilmente con la malattia. Per festeggiare l’anniversario e per ringraziare tutti coloro (privati, imprese, fondazioni e associazioni) che hanno contribuito alla realizzazione del “Paese ritrovato”, La Meridiana ha preparato un programma di eventi all’insegna dell’arte, della musica e della condivisione.

Monza, il Paese ritrovato compie 7 anni: gli appuntamenti

Si comincia lunedì 24 febbraio alle 16 al cineteatro Odeon del borgo dove verrà presentato il progetto “Stare Bene Insieme”, realizzato in collaborazione con il Museo d’arte fondazione Luigi Rovati. Un’iniziativa che punta a valorizzare il benessere attraverso l’arte. Uno spazio informativo sarà allestito presso il bar-market della struttura.

Si continua giovedì 27 febbraio con un doppio appuntamento tra musica e cinema. Alle 16, sempre all’Odeon, è in programma un concerto del “Medea Quartet”, promosso da “Le Dimore del Quartetto”: un’esperienza musicale coinvolgente (anche per chi ha difficoltà di attenzione) che regalerà armonia e serenità ai residenti e al pubblico. Si esibiranno Gabrile Bilbao Toledo e Clara Mezzanatto al violino, Suen Hin Ki alla viola e Ada Guarneri al violoncello.

Alle 20.30, al Capitol Anteo Spazio Cinema (via Pennati, 10), sarà proiettato “Telenovela”, il film dello spettacolo teatrale realizzato dai residenti del “Paese ritrovato” che testimonia il valore della creatività e dell’inclusione. Gli eventi sono stati organizzati da La Meridiana con il supporto della Fondazione Luigi Rovati, Le Dimore del Quartetto e il progetto DementiaFriendly Monza con l’intento di promuovere la cultura come uno strumento di benessere e condivisione per tutti.