Monza: il laboratorio per bambini sulla città tra realtà e sogno

Si chiama “Le città visibili delle bambine e dei bambini” il nuovo laboratorio promosso dal team di educatrici e pedagogiste di Keats aps. Il gruppo, insieme all’associazione musicale Andante aveva già firmato un progetto di successo nell’estate 2020, dedicato proprio ai bambini appena usciti dal lockdown, che si era sviluppato nel quartiere San Fruttuoso, a Monza.

Monza: il laboratorio per bambini di Keats apd, in tre quartieri

Questa volta la proposta è dedicata ai bambini nella fascia tra 6 e 10 anni. Si dilata anche l’area geografica: oltre al quartiere San Fruttuoso saranno coinvolti anche San Rocco e Cederna. Si tratta di due incontri che si svolgeranno il sabato pomeriggio, dalle 14.30 alle 18. Lo spunto è il centenario dalla nascita di Italo Calvino (da cui il titolo è mutuato). Il progetto è vincitore del bando contributi cultura 2023 del Comune di Monza.

Monza: il laboratorio per bambini, «esperienza educativa ispirata da Calvino»

«Abbiamo ideato un laboratorio di due incontri per offrire ai bambini residenti in tutti i quartieri di Monza, la possibilità di riflettere sul rapporto tra il proprio percorso di costruzione identitaria e il proprio contesto di vita e in particolare la città e il quartiere che abitano – spiegano i promotori – L’esperienza educativa partirà dalla narrazione de “Le città invisibili” di Calvino, per poi creare dei personali racconti narrativi e artefatti grafico – pittorici che verranno poi animati digitalmente». Dunque un laboratorio per indagare e scoprire la città reale e immaginare la città sogno.

Monza: il laboratorio per bambini, come partecipare

L’iscrizione è obbligatoria entro il 26 aprile scrivendo a keatskantiere@gmail.com. Gli incontri si terranno nello spazio polifuzionale di via Tazzoli a San Fruttuoso il 6 e 13 maggio, al centro civico Cederna – Cantalupo il 13 e 20 maggio e al centro civico San Rocco il 20 e 27 maggio. Quota di partecipazione 15 euro.