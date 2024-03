Monza, il Comitato San Fruttuoso: “Cani intossicati in zona Montagnone, uno è morto”

È il Comitato San Fruttuoso, attivo nel quartiere monzese da oltre venticinque anni, a denunciare l’intossicazione che ha colpito numerosi cani nelle ultime settimane.

Pare che gli avvelenamenti siano stati registrati intorno al parchetto del Montagnone e nelle aiuole di via Po. A riferirlo sono i padroni degli animali che sono dovuti ricorrere alle cure del veterinario dopo che i loro animali si sono sentiti male. Per uno di questi, un maltese di 7 mesi di nome Fred non c’è stato nulla da fare. Il veterinario ne ha constatato la morte causata da ingestione di una sostanza tossica.

“Cani intossicati”, allarme del Comitato San Fruttuoso di Monza: origine da stabilire

L’allarme si è diffuso nel quartiere non solo tra i proprietari di cani. Non si è ancora riusciti a stabilire l’origine dell’avvelenamento ed è lo stesso comitato di quartiere a temere si possa trattare dell’utilizzo di diserbanti o topicidi oppure un gesto volontario.

“Potrebbe essere tornato in uso il glifosato sui marciapiedi, il forte diserbante che l’Unione europea nel 2023 ha autorizzato per altri dieci anni nonostante sia tossico, potenzialmente cancerogeno e letale per gli animali di piccola e media taglia – fanno sapere in una nota i membri del Comitato San Fruttuoso -. Sapevamo che il Comune di Monza ne aveva sospeso l’uso e, in ogni caso, per legge non potrebbe essere diffuso in parchi e giardini”.

Monza San Fruttuoso: “C’è il sospetto che ci sia un “nemico” degli animali”

Stesso discorso anche per i topicidi, il cui utilizzo è consentito solo con le trappole che dispongono di aperture piccole e inaccessibili anche per gli animali di piccola taglia. “Cresce il sospetto che siamo di fronte a bocconi avvelenati oppure sostanze tossiche messe in giro da qualche “nemico” degli animali – aggiunge Andrea Seggioli, portavoce del Comitato San Fruttuoso – chiediamo che gli uffici comunali ci confermino che glifosato e topicidi non vengono più utilizzati. Facciamo anche appello anche alle guardie ecologiche volontarie perché intensifichino i pattugliamenti nel nostro quartiere”.

A San Fruttuoso di Monza tanti padroni di cani evitano di passare nella zona

Intanto il passaparola tra i proprietari di cani si è già sparso e sono in tanti che nei giorni scorsi hanno evitato di passare dalla zona con i loro animali. “Fred deve avere ingerito la sostanza tossica all’inizio della scorsa settimana – racconta il proprietario -. La veterinaria ci ha spiegato che il veleno causa forti emorragie interne dopo due o tre giorni dall’assunzione, ed è poi morto sabato 9 marzo. Io ho cercato di avvisare quante più persone possibili per evitare che quello che è successo al mio cane capiti anche ad altri”.