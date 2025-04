Monza: il ciclista morto investito era un 92enne, in bicicletta da Milano

Non aveva 70 anni, come inizialmente era stato valutato dai soccorritori del 118, in attesa di conoscere le vere generalità della vittima che sembra pedalasse senza documenti con sé, bensì ben 92 (classe 1933) il ciclista morto nella mattinata di venerdì 18 aprile a Monza, investito da un mezzo pesante e trascinato per decine di metri. Da quanto comunicato dalla Polizia locale era residente a Milano. Non si sa se provenisse dalla metropoli, per la sua passeggiata in bicicletta che gli è poi risultata purtroppo fatale, ma dal Comando di via Marsala assicurano che fosse solito pedalare tanto, nonostante l’età.

La tragedia del ciclista investito: un 48enne indagato per omicidio stradale

Da quanto ricostruito finora, attorno alle 11 del mattino, mentre si trovava in viale Battisti, all’altezza di via Dante, diretto verso la Villa Reale, punto tra l’altro teatro di un’altra tragedia della strada, costata la vita nel 2024 a due motociclisti, per cause in via di accertamento, sarebbe stato “agganciato” e quindi investito da un camion guidato da un 48enne brianzolo e diretto a Biassono. Il ciclista e la bicicletta sono stati trascinati per metri fino all’incrocio di viale Brianza, di fronte alla Villa Reale, dove il ciclista è rimasto sull’asfalto, privo di vita. La sua bicicletta è stata ritrovata ancora più là.

Grazie a testimonianze e alle immagini della videosorveglianza gli agenti al comando di Giovanni Dongiovanni sono risaliti prontamente al conducente del camion, che aveva nel frattempo proseguito la sua marcia, forse ignaro dell’accaduto. Ora è indagato per omicidio stradale.

Il corpo dell’uomo è rimasto tristemente sull’asfalto per lungo tempo fino all’arrivo del magistrato, che ha consentito di recuperare la salma.