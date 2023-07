Monza, il Cer si fa i conti: i corsi di rieducazione equestre, i tirocini terapeutici e un nuovo cavallo

Si è concluso un altro anno al Cer, il Centro equestre di rieducazione che si trova all’interno del parco di Monza. E come da tradizione il gruppo si è dato appuntamento per la cena di fine anno, che quest’anno per la prima volta si è svolta al laghetto di Lissone. Un’occasione per tracciare il bilancio delle attività svolte e pensare ai progetti per il prossimo anno.

Monza, il Cer si fa i conti: Centro equestre di rieducazione, a inizio 2023 il finanziamento di Costruiamo il futuro

Un 2023, per i volontari e i ragazzi del Cer, che si è aperto con il finanziamento offerto dalla Fondazione Costruiamo il futuro, consegnato a dicembre 2022, destinato a sostenere i progetti e i laboratori equestri. Ma non solo: quest’anno la onlus è stata riconosciuta come ente del terzo settore. Anche la famiglia a quattro zampe dell’associazione si è allargata. Grazie all’aiuto economico di una sostenitrice è stato acquistato un terzo cavallo di nome Aha, che sta già affiancando l’andalusa Querida e Baron, veterani del mestiere.

Quest’anno circa 80 ragazzi si sono alternati settimanalmente al centro per le lezioni di rieducazione equestre. A questi si aggiungono altri sei ragazzi che hanno frequentato il Cer per tirocini terapeutici di orientamento e formazione finalizzati all’inclusione sociale.

Monza, il presidente Piermattei: «Molto soddisfatto dei risultati»

«Sono molto soddisfatto dei risultati ottenuti quest’anno dall’associazione – ha commentato Gianclaudio Piermattei, presidente del Cer, presente alla serata conviviale con un gruppo di Lions del club Monza Corona ferrea tra cui anche il neo presidente Alberto Protti – Quest’anno una nostra volontaria ha completato il corso promosso dall’associazione nazionale italiana rieducazione equestre».

Nato nel 1982 per iniziativa proprio del Lions club Monza Corona ferrea, il Cer Monza ets è un ente che promuove la pratica della rieducazione equestre come attività ludico ricreativa e con l’obiettivo di portare le persone con disabilità ad acquisire comportamenti utili all’integrazione sociale e al recupero o miglioramento delle proprie capacità relazionali.