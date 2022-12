Monza, il Calendesercito 2023 dedicato all’armistizio: una lezione di storia a più voci

È stato presentato lunedì 12 dicembre, in mattinata, sul palco del teatro Binario 7, a Monza, il Calendesercito, edizione 2023. Per il ventiseiesimo anniversario dalla prima edizione dell’almanacco firmato dall’Esercito italiano il tema scelto è l’armistizio, il racconto di ciò che è successo in Italia e alle forze armate italiane dopo l’8 settembre 1943. Titolo di questa edizione: “A testa alta”.

Monza, il Calendesercito 2023 dedicato all’armistizio: le classi presenti al Binario 7

A presentare il Calendesercito erano presenti il generale di brigata Alfonso Miro, comandante del Comando militare Esercito Lombardia, il prefetto Patrizia Palmisani, il sindaco Paolo Pilotto, Carmela Melone dell’Ufficio scolastico provinciale. In platea i ragazzi di cinque classi terze della media Bellani di Monza e gli studenti di una seconda e una quinta dell’istituto Meroni di Lissone.

«Questo almanacco rappresenta l’orgoglio italiano – ha spiegato il generale Miro – la possibilità di rileggere in chiave più equilibrata gli avvenimenti tragici e difficili di quei momenti, attraverso le gesta dell’esercito italiano come istituzione del nostro Paese, che ha saputo dare vigore a quello che è stato poi il riscatto del nostro Paese, e che ha portato a ciò che siamo oggi: una grande nazione nel mondo».

Monza, il Calendesercito 2023 dedicato all’armistizio: lezione di storia

Una presentazione che è stata in realtà una lezione di storia a più voci di uno dei capitoli ancora più controversi della nostra nazione. Il racconto dei tre mesi, da Porta San Paolo alla conquista di Mignano Monte Lungo, che ridiedero dignità all’esercito arreso e lo restituirono all’immagine internazionale come un valido alleato.

«Dopo le imprese compiute dall’esercito dopo l’armistizio, grazie a quei 98 giorni di lotte lungo tutto lo Stivale, fummo considerati dagli alleati americani come un esercito cobelligerante e non più un esercito che si era arreso al nemico», ha aggiunto Miro.

Monza, il Calendesercito 2023 dedicato all’armistizio: le parole chiave

Determinazione, orgoglio, sacrificio e dignità le parole che sono risuonate sul palco del Binario 7 per descrivere i soldati di quella pagina di Storia, e per definire anche l’esercito di oggi.

«Sono valori – ha aggiunto il prefetto Palmisani – che attraversano il tempo. L’esercito da sempre incarna i valori della Costituzione, della libertà e della democrazia e al tempo stesso ha il volto della solidarietà».

Monza, il Calendesercito 2023 dedicato all’armistizio: la Costituzione

E di Costituzione ha parlato anche il sindaco Pilotto, a proprio agio nei panni dell’insegnante, che saputo anche strappare qualche sorriso ai ragazzi presenti. Ha citato l’articolo 11 che sancisce il ripudio della guerra da parte dell’Italia come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, e l’importanza «di utilizzare gli strumenti del diritto internazionale per evitare di ricadere ancora nella logica della guerra. Bene allora che anche l’esercito rappresenti uno di questi strumenti per presidiare la pace».